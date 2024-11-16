«Я вообще главная жертва»: почему Прохор Шаляпин обиделся на режиссера сериала «Дайте шоу»

Прохор Шаляпин обиделся на режиссера сериала «Дайте шоу» Дмитрия Литвиненко. Артист уверен, что мог бы идеально вписаться в сюжет, раскрывающий суть шоу-бизнеса.

По словам Прохора, он очень впечатлился сценарием многосерийного фильма, так как там показывается, что скрывается за красивой картинкой жизни публичных людей. Шаляпин обратил внимание на органичную постановку. Он признался, что мог бы отлично вписаться в проект, ведь никто не знает шоу-бизнес так, как он сам.

Несмотря на то, что роли Прохору не досталось, он уже сам определил, кого мог бы сыграть. Его выбор пал на жертву, ведь тогда ему даже притворяться не пришлось.

«Кого там только нет, кроме меня. Но я вообще мог бы сыграть там какую-то яркую роль, понимаете, я вообще главная жертва. Я жертва, понимаете? Ну тоже я прошел много чего в шоу-бизнесе, в этих шоу. И, конечно, я легко бы вписался там в камео, в камео сыграл бы сам себя!», — отметил разоткровенничался Шаляпин в личном блоге.

Шаляпин также отметил актерскую игру Милоша Биковича, который исполняет главную роль звезды, но достаточно отрицательную. Артист подчеркнул, что в герое узнал сразу несколько персонажей из нашего шоу-бизнеса, но личности раскрывать не стал. Однако Прохор подметил, что любой может догадаться, о ком идет речь.

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