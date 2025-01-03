«Прошу не писать гадости»: бывшая жена Моргенштерна* рассталась с возлюбленным
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Экс-супруга Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) Дилара Зинатуллина рассталась с блогером Славой Бустером. Блогер обратился к бывшей возлюбленной в соцсети.
Еще 31 декабря пара делилась совместными снимками, но уже 2 января стало известно об их расставании. Бустер написал лаконичный пост, в котором поблагодарил девушку за опыт. При этом он не стал называть причину разрыва.
«Мы с Диларой расстались, попрошу не писать никакие гадости ни мне, ни ей. И не доставайте вопросами. Я суперблагодарен человеку за это время и опыт. Такое случается, жизнь продолжается», — написал блогер.
Отметим, что сама Дилара не комментировала расставание.
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*признан иноагентом на территории РФ