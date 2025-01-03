НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 января 2025, 11:11
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«Прошу не писать гадости»: бывшая жена Моргенштерна* рассталась с возлюбленным

Экс-супруга Моргенштерна* Дилара Зинатуллина и Слава Бустер расстались.
«Прошу не писать гадости»: бывшая жена Моргенштерна* рассталась с возлюбленным

© Instagram** (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Экс-супруга Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) Дилара Зинатуллина рассталась с блогером Славой Бустером. Блогер обратился к бывшей возлюбленной в соцсети.

Еще 31 декабря пара делилась совместными снимками, но уже 2 января стало известно об их расставании. Бустер написал лаконичный пост, в котором поблагодарил девушку за опыт. При этом он не стал называть причину разрыва.

«Мы с Диларой расстались, попрошу не писать никакие гадости ни мне, ни ей. И не доставайте вопросами. Я суперблагодарен человеку за это время и опыт. Такое случается, жизнь продолжается», — написал блогер.

Отметим, что сама Дилара не комментировала расставание.

Ранее Слава Бустер приобрел квартиру в Москве за 103 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Григорий Лепс высмеял разницу в возрасте с 18-летней невестой.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник:Instagram** (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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