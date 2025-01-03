«Цветастые носки покупаю»: Григорий Лепс высмеял разницу в возрасте с 18-летней невестой

62-летний певец Григорий Лепс высмеял разницу в возрасте с 18-летней невестой Авророй Кибой и публично признал, что у него мало общего с юной избранницей.

В новогоднем выпуске шоу Comedy Club Лепс спел дуэтом с Гариком Харламовым. В шуточной песне он признался, что начал носить худи и наклеивать патчи под глаза, а также выучил треки популярного среди молодежи рэпера Андрея Косолапова, выступающего под псевдонимом Macan.

«Вместо рюмки на столе раф со вкусом крем-брюле; И цветастые носки покупаю; Просто девочка моя даже больше, чем твоя молодая», - с иронией пропел со сцены Лепс.

При этом на новогодние каникулы Киба прилетела в Москву из Лондона, где получает образование дизайнера. Девушка уже встретилась со своим 62-летним возлюбленным и провела с ним время на концерте.

Ранее Григорий Лепс признался, что хочет жениться на Авроре и даже обозначил дату свадьбы. Он заявил, что рассчитывает узаконить отношения с избранницей летом 2025 года.