Возлюбленный экс-жены Моргенштерна* купил квартиру в Москве за 103 млн рублей

Популярный блогер Бустер (настоящее им Вячеслав Леонтьев) приобрел квартиру в Москве за 103 млн рублей. Он провел рум-тур по новой недвижимости в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Как признался 26-летний инфлюэнсер, новая квартира стала его первой недвижимостью в столице. Внутри есть смежная с гостиной кухня, вторая гостиная со столовой и еще четыре комнаты: спальня с большой гардеробной и отдельной ванной, комната девушки блогера Дилары Зинатуллиной с выходом на балкон, а также отдельная комната Леонтьева.

Сетевая знаменитость рассказал, что к настоящему моменту ремонт полностью завершен, однако жилье не до конца обставлено мебелью. Вдобавок в комнате бывшей жены Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) предстоит перестройка балкона — влюбленные собираются снести одну из стен.

Бустер и Дилара официально подтвердили свой роман в апреле текущего года. До романа с блогером Зинатуллина состояла в браке с Моргенштерном*: в июне 2021 года она сделала предложение руки и сердца музыканта, и спустя три месяца после помолвки пара сыграла свадьбу. В апреле 2022-го девушка сообщила о разрыве с рэпером.