Пропустит похороны свекра? Стриженова с трудом пытается добраться из Петербурга в Москву

Актриса Екатерина Стриженова рассказала о трудностях с похоронами свекра. Екатерина впервые вышла на связь после смерти родственника.

9 февраля ушел из жизни 95-летний Олег Стриженов, перенесший ишемический инсульт. Екатерина сообщила, что после смерти свекра находилась на гастролях в Санкт-Петербурге. Чтобы успеть на похороны в Москву, ей пришлось отпроситься у руководства, но артистка так и не смогла вовремя уехать: ночной рейс отменили.

«Ночной рейс отменили, поэтому сейчас я мчусь в Москву на машине. Попросила МХАТ им. Горького отпустить меня на похороны — безмерно благодарна, что пошли навстречу, в последний гастрольный день роль матери Есенина сыграет Мария Янко. Уважаемые зрители, прошу вашего понимания, в этот день я должна быть рядом с мужем!» — высказалась знаменитость.

Екатерина отметила, что умерший любил Петербург, куда приезжал по работе. Встречая актрису на улице, местные жители выражали ей соболезнования и благодарили за игру в спектакле в непростой период.

Ранее сын Олега Стриженова объяснил, почему на прощании не будет гражданской панихиды. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Владимир Машков назвал смерть артиста Стриженова огромной утратой для искусства.