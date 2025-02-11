Сын Олега Стриженова объяснил, почему на прощании не будет гражданской панихиды. Об этом сообщает Kp.ru.

12 февраля состоятся отпевание и похороны актера Олега Стриженова. По плану церемония должна пройти в Храме Святителя Николая на Трех Горах. Выяснилось, что гражданскую панихиду с традиционными словами соболезнования семья артиста проводить отказалась.

Так, закрытый на реконструкцию Дом кино предлагали открыть специально ради проведения панихиды. Однако, как рассказал сын Стриженова Александр, семья намеренно отказалась от этого предложения.

«Отец говорил, что не хочет лежать на сцене. Он хотел на ней играть. Гражданской панихиды не будет. В 12.30 пройдет отпевание в храме Святителя Николая на Трех горах. После этого желающие смогут сказать, надеюсь, добрые слова о моём отце. Ну или потом это сделают — на кладбище», — объяснил он.

При этом родственник артиста добавил, что вход в храм будет открыт для всех желающих проститься со Стриженовым.

«Все желающие могут прийти проститься с Олегом Александровичем. Это не „медийное“ событие, но и не закрытое», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что убитая горем Стриженова отказалась выходить на сцену из-за похорон свекра.