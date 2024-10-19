«Проплываем Бермудский треугольник»: Прохор Шаляпин заявил о желании стать всемирно известным героем

Прохор Шаляпин заявил о желании стать всемирно известным героем.

40-летний шоумен поделился в социальных сетях тем, что сейчас находится в путешествии на круизном лайнере. Прохор записал видео с палубы для своих подписчиков, в котором рассказывает о прохождении загадочного Бермудского треугольника.

Шаляпин признался, что ощутил себя странно и что даже появились мысли об опасности, так как в этот же момент произошла небольшая встряска. После чего капитан корабля по громкоговорителю объявил какую-то информацию для пассажиров на итальянском и английском языках. Происходящее напугало Шаляпина, потому что он не владеет иностранными языками. Из-за паники у Прохора разыгралось воображение, и он уже даже был готов занять место в спасательной шлюпке.

Однако артист подумал и о том, что мог бы прославиться на весь мир, если бы произошла трагичная ситуация, а он бы кому-нибудь спас жизнь от гибели.

«Проплываем Бермудский треугольник... Хочется, чтобы корабль пошел ко дну, спасти какого-нибудь американского старичка, затащить его в шлюпку, отплыть подальше и стать национальным героем не только в России, но и в Америке. Чтобы меня показали в шоу Опры. Наконец познакомить Андрея Малахова с Опрой», — рассказал Шаляпин в своем блоге.

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