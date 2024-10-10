«Постоянно писали, что у меня во рту унитаз»: Прохор Шаляпин раскрыл, сколько потратил на новые зубы

Артист Прохор Шаляпин похвастался новыми зубами. Он признался, что отдал 3 миллиона рублей, чтобы больше не слышать шутки про свою белоснежную улыбку.

На протяжении долгого времени Шаляпин получал язвительные комментарии о зубах. Пользователи обращали внимание на то, что они выглядят неестественно, и поэтому смеялись.

«Мне постоянно писали, что у меня во рту унитаз, фаянс, сантехника. Все, что приходило людям на ум от моих белых зубов», - рассказал певец Пятому каналу.

В итоге это все так надоело Прохору, что он решил исправить улыбку. Он обратился к телеведущей Эвелине Бледанс и узнал у нее номер стоматолога, который занимался ее зубами. Когда он пришел к дантисту, то сразу обозначил, что ему нужна керамика пожелтее.

«Такие зубы стоят около трех миллионов, чтобы поставить подобное. Потому что дорогое — это импланты, керамика и ручная работа», - поделился Шаляпин.

Работа над зубами была долгой. Три месяца артист ходил к стоматологу и проводил в стоматологическом кресле по несколько часов. Но результатом Прохор остался полностью доволен.

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