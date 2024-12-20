Прокурор отказался от обвинений против певца Шарлота* за уничтожение паспорта

Прокурор отказался от обвинений против певца Шарлота* (внесен в список экстремистов и террористов в России) по статьям о возбуждении ненависти и уничтожении документов из-за отсутствия состава преступления. Об этом пишет Telegram-канал 63.RU.

По мнению адвоката, этот факт служит основанием для закрытия дела и реабилитации клиента. Последнее слово певца назначено на 27 декабря.

Напомним, музыкант обвиняется в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. В то же время в ходе прений гособвинитель отказался от обвинения артиста по ч. 1 ст. 325 УК РФ «Уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности» и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия».

Ранее стало известно, что обвинение запросило для певца Шарлота* 7 лет и 5 месяцев колонии.

Также сообщалось, что Шарлот* потребовал психолога в СИЗО.

*внесен в список экстремистов и террористов в России