«Мое состояние ухудшилось»: певец Шарлот* потребовал психолога в СИЗО

Певец Эдуард Шарлот* (внесен в список экстремистов и террористов в России) потребовал психолога из-за ухудшения ментального здоровья. Напомним, что артист находится в СИЗО. Портал 63.ru сообщает о том, что происходит с жизнью знаменитости.

Во время трансляции из Самарского областного суда исполнитель попросил о помощи.

«Мое состояние ухудшилось. Нужен психолог. У меня было биполярное расстройство, есть справка. Оно никуда не делось», — заявил Шарлот*.

Певец рассказал, что в детстве чуть не умер из-за «какой-то жидкости в голове». Он назвал исцеление «чудом» и сообщил, что потом его отдали отцу.

«Наверное, с этим связан аутизм мой. Но на это я не обследовался», — пояснил молодой человек.

Напомним, что Эдуардом* заинтересовались после публикации его видеороликов в соцсетях. На кадрах парень сжигал российский паспорт и выступал против СВО. Далее он прибил к дереву фото патриарха Кирилла и крест с распятием Иисуса Христа.

Артиста обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса. Он частично признал вину.

Ранее мы писали о том, что Певец Шарлот* показал в суде записку с извинениями и нарисованным флагом России.

*внесен в список экстремистов и террористов в России