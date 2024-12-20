НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 декабря 2024, 15:24
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Обвиняют в реабилитации нацизма и сожжении паспорта: Шарлота* просят приговорить к 7 годам и 5 месяцам колонии

Обвинение запросило для певца Шарлота* 7 лет и 5 месяцев колонии .
Обвиняют в реабилитации нацизма и сожжении паспорта: Шарлота* просят приговорить к 7 годам и 5 месяцам колонии

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Эдуард Шарлот* (внесен в список экстремистов и террористов в России) предстал перед судом в Самарской области. На заседании выступила сторона обвинения. Прокурор запросил для молодого исполнителя 7 лет и 5 месяцев колонии общего режима, передает Telegram-канал РИА Новости.

Шарлот* проходит по пяти уголовным делам. Музыканта обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Артист опубликовал в 2023 году несколько скандальных роликов, после которых на него обратили внимание правоохранители.

Так, Шарлот* разрывал георгиевскую ленту и свой военный билет в ролике. Кроме того, певец сжигал паспорт и издевался над религиозными символами. За свои поступки Эдуард извинился. В РПЦ даже заявили о необходимости учесть его покаяние при вынесении решения в суде.

Ранее Шарлот* заявил об ухудшении состояния в СИЗО. Он потребовал, чтобы к нему пригласили психолога.

*внесен в список экстремистов и террористов в России