Обвиняют в реабилитации нацизма и сожжении паспорта: Шарлота* просят приговорить к 7 годам и 5 месяцам колонии

Певец Эдуард Шарлот* (внесен в список экстремистов и террористов в России) предстал перед судом в Самарской области. На заседании выступила сторона обвинения. Прокурор запросил для молодого исполнителя 7 лет и 5 месяцев колонии общего режима, передает Telegram-канал РИА Новости.

Шарлот* проходит по пяти уголовным делам. Музыканта обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Артист опубликовал в 2023 году несколько скандальных роликов, после которых на него обратили внимание правоохранители.

Так, Шарлот* разрывал георгиевскую ленту и свой военный билет в ролике. Кроме того, певец сжигал паспорт и издевался над религиозными символами. За свои поступки Эдуард извинился. В РПЦ даже заявили о необходимости учесть его покаяние при вынесении решения в суде.

Ранее Шарлот* заявил об ухудшении состояния в СИЗО. Он потребовал, чтобы к нему пригласили психолога.

*внесен в список экстремистов и террористов в России