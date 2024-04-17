Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актрисы Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Абзац.

После атаки украинских беспилотников Татьяна заявила, что ее радуют удары дронов по мирным жителям. Узнав об этом, председатель комитета Госдумы по культуре обратилась с просьбой о проверке актрисы. По мнению Елены Ямпольской, суд должен наказать Лазареву*.

«Попросим уважаемых коллег проверить, по каким статьям УК гражданка наработала на судебное преследование, чтобы она не приближалась к границам России», — заявила Елена.

Ранее актриса поздравила Аллу Пугачеву, сняв ее танцующей дома в белых кедах. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что мужа Аллы Пугачевой заметили на Кипре после высказываниях про израильскую ПВО.

*признана иноагентом на территории РФ