Mash: Максим Галкин* уехал на Кипр после публикации видео об израильской ПВО

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уехал на Кипр после публикации видео об израильской ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На днях в соцсети юмориста появилось видео, в котором он с гордостью заявил про работу израильской ПВО. После публикации Максим уехал на Кипр. Как сообщает источник, артиста заметили в Лимасоле в трех километрах от его дома. Юморист направлялся в дорогой ресторан морской кухни. По словам очевидцев, он торопился и был взволнован.

Юморист и Алла Пугачева приобрели элитную недвижимость на Кипре в 2017 году за 10 млн евро.

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*признан иноагентом на территории РФ