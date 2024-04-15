«Хочу, чтобы все увидели»: Лазарева* поздравила Пугачеву, выложив запрещенные кадры из ее дома

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ) поздравила певицу Аллу Пугачеву с 75-летием, выложив кадры из ее дома, на которых артистка танцует в белых кедах. На них Примадонна была одета в джинсы и свитер поверх рубашки.

Соответствующее видео появилось 15 апреля в соцсетях Лазаревой*.

Под ним телеведущая написала, что это «частная съемка, нельзя выкладывать».

«Ей не говорите! Но выложу, раз в жизни нарушив все запреты, потому что хочу, чтобы все увидели— она живая», - сообщила ведущая.

Лазарева* назвала Пугачеву «милейшей, трогательной, серьезной, острой на язык и наивной». Телеведущая призналась: в 75 лет она хотела бы походить на певицу.

Она считает, что Пугачева должна продолжать петь, начать давать большие интервью, писать про себя книгу. Телеведущая пожелала ей «прожить до глубокой старости».

«А мы будем ее любить и поздравлять каждый божий день. Потому что она богиня», - заключила Лазарева*.

Ранее тренер Татьяна Тарасова назвала Пугачеву потрясающей и призвала относиться к певице как настоящей звезде, украшающей страну. Также она осудила тех, кто хочет присвоить Примадонне статус иноагента, посчитав это «идиотством».

*признана иноагентом на территории РФ