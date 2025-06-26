Прокуратура Ленобласти запретила пускать детей на спектакль с актрисой Самбурской

Стало известно о поручении прокуратуры Ленинградской области повысить возрастной ценз на спектакль с актрисой Настасьей Самбурской. В постановке под названием «Охота на мужчин», который идет несколько лет, есть откровенная сцена.

О поручении ведомства узнало издание «Абзац». Оно приводит выдержку из документа, в котором говорится, что «возрастной ценз на показ спектакля изменен с 16+ до 18+».

Еще в 2019 году актеры приехали с постановкой в Дагестан. Однако спектакль с полуобнаженными актерами возмутил общественность.

В июне сообщалось, что в прокуратуру с жалобой на спектакль обратились активисты движения «Сорок сороков». Они просили проверить постановку на соответствие духовно-нравственным ценностям. В жалобе отмечалось, что актеры находятся на сцене «в вульгарном виде». В частности, Настасья Самбурская была одета в черное кружевное боди.

В конце мая сообщалось, что актриса уехала в санаторий на выходные, устав от постоянных съемок. Стоимость ее короткого пребывания оценили в 146 тыс. рублей.