«Я на последнем издыхании»: Самбурская уехала в санаторий за 140 тысяч

Актриса Настасья Самбурская призналась, что устала от постоянных съемок и уехала в санаторий. Выходные обойдутся ей в 140 тысяч.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Издание приводит видео, на котором актриса говорит: «Я на последнем издыхании нахожусь. Каждый день съемки. Выдался денечек».

Самбурская раскрыла, что поехала в санаторий, расположенный в 30-40 минутах езды от Москвы.

«Звездач» сообщает, что актриса выбрала программу по перезагрузке и снижению веса. Размещение по этой программе на выходные обойдется в 146 тыс. Сумма включает проживание, питание, посещение спа и тренажерного зала, комплекс процедур для здоровья.

Ранее актриса делилась, что была в браке 7 дней и развелась после драки с мужем.