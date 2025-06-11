Спектакль с Настасьей Самбурской и Станиславом Бондаренко возмутил общественность

Активисты движения «Сорок сороков» пожаловались в прокуратуру на спектакль с участием Настасьи Самбурской и Станислава Бондаренко. Они считают, что постановка наполнена откровенными сценами и просят проверить ее на соответствие духовно-нравственным ценностям.

СМИ отмечают, что речь идет о спектакле «Охота на мужчин», который идет уже несколько лет. Не так давно в Сети стали появляться отрывки, на которых были запечатлены Самбурская и Бондаренко. Актриса была в черном кружевном боди, едва прикрывающем фигуру, а артист снимал рубашку.

«Актеры находятся на сцене в полуобнаженном и вульгарном виде, а происходящие события представляют собой имитацию прелюдии к половому акту с элементами БДСМ. Проверить действия лиц, принимающих участие в организации и постановке спектакля «Охота на мужчин», на соответствие положениям Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – цитирует движение «Абзац».

Активисты отправили запрос прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее мы писали о том, что певица Лолита Милявская рискует лишиться концертов еще в нескольких городах России. Правозащитный центр «Сорок сороков» пожаловался на неподобающее поведение артистки.