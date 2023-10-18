Проклятие «Ласкового мая» в силе: Буланова чудом уцелела на концерте памяти Шатунова

Татьяна Буланова оконфузилась на концерте памяти Юрия Шатунова после проклятий Андрея Разина. Об этом сообщает издание aif.ru.

17 октября 2023 года в Москве состоялся концерт, посвященный Юрию Шатунову. Несмотря на проклятия и угрозы Андрея Разина, мероприятие посетили многие артисты. Звезд шоу-бизнеса не испугали слова продюсера, который предрек им болезни и смерти.

В личном блоге Разин персонально обратился к Булановой и попросил ее не приходить на концерт, так как он планирует «атаковать» его. Татьяна ослушалась Андрея. Как выяснилось, во время выступления она действительно чудом уцелела.

Буланова едва не упала, запутавшись в подоле своего платья. Артистка пыталась освободиться и даже прыгала на одной ноге ради этого. Однако ее старания не увенчались успехом: Татьяна покидала сцену, прихрамывая.

Ранее продюсер Андрей Разин сообщил, что на группе «Ласковый май» лежит проклятие. Подробности смотрите в этой статье.

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