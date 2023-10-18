«Умирают в нервных судорогах»: известно, кто проклял группу «Ласковый май»

Продюсер Андрей Разин сообщил, что на группе «Ласковый май» лежит проклятие. Об этом стало известно из эфира шоу «Малахов».

Во время передачи продюсер высказался о смерти Юрия Шатунова. Разин предложил «обратиться к фактам». По словам Андрея, все, кто шли против него, умирают в муках.

«Юра Шатунов судился с Разиным. Что дальше? Я сам себя боюсь. Все эти жертвы, о которых я предупреждал. Они все померли. Они умирают в нервных судорогах», — сообщил продюсер.

Также на шоу пришла подруга умершего основателя «Ласкового мая». Женщина убеждена, что Андрей «развалил» группу и «испортил жизнь» ее участникам. Гостья передачи отметила, что продюсер часто делает скандальные заявления. В качестве примера она привела слова Разина, сохранившего зуб Юрия Шатунова.

Экс-участник группы Андрей Шишкин также высказался о поведении продюсера. По его словам, Разин специально проклинает артистов. При этом он заявил, что не боится действий Андрея.

17 октября 2023 года в Москве состоялся концерт, посвященный Шатунову. Стало известно, что на мероприятие приехала семья певца, проживающая в Германии. Подробности смотрите в этой статье.