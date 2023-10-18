47-летняя балерина Анастасия Волочкова морит себя голодом из-за подготовки к шоу. Об этом сообщает издание The Voice.

В скором времени Анастасия представит публике новое шоу. Ради мероприятия балерина тренируется по шесть часов в день и ограничивает себя в еде. По словам Волочковой, ее меры принесли результат: она постройнела и приобрела подтянутое тело.

Как выяснилось, балерина питается преимущественно шпинатом и листьями салата. Несмотря на физические нагрузки, Анастасия сделала порции еды еще меньше. «Я вчера утром съела только полчашки бульона. Потом забыла поесть. Мне классно, когда я стройная», — высказалась Волочкова.

По словам Анастасии, из-за подготовки к шоу она испытывает сильный стресс. При этом она считает, что создание нового проекта — «зажигательный момент».

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