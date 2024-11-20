Прохор Шаляпин заявил, что верит в «перерождение» умершей Светланы Светличной. Об этом сообщает The Voice.

20 ноября в Доме кино прошло прощание со Светланой Светличной. В центре холла стояли большой портрет актрисы и открытый гроб. Одним из первых проститься с умершей пришел Прохор Шаляпин. Певец дал лаконичный комментарий журналистам, отметив неуместность вопросов. При этом он выразил надежду, что Светличная «переродится».

«Я попрощался, и всё. Я не интервью пришел давать, правда. Мы были лично знакомы, я дружил с ней. Давайте помянем новопреставленную Светлану Афанасьевну. Я считаю, что мы перерождаемся, и она сейчас на небесах», — высказался артист.

Напомним, актриса ушла из жизни 16 ноября в столичном хосписе. Ей было 84 года.

Подробности о церемонии прощания со Светланой Светличной читайте в этой новости.

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