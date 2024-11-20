Открытый гроб и белые розы: началась церемония прощания со Светланой Светличной

В Москве в Белом зале Дома Кино началась церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной, скончавшейся 16 ноября в возрасте 84 лет.

На опубликованных в Telegram-канале StarHit снимках запечатлен траурный венок из белых роз от Союза кинематографистов России, а также венки от ближайших родственников.

В траурном зале установили гроб бордового цвета. Семья звезды «Бриллиантовой руки» приняла решение открыть крышку, чтобы все смогли попрощаться с актрисой. На большом экране запустили трансляцию архивных снимков, на которых запечатлена Светличная.

В последний путь Светлану Афанасьевну пришли проводить поклонники, родные и коллеги.

Напомним, предварительной причиной смерти Светланы Светличной стала сердечно-сосудистая недостаточность, развившаяся на фоне рака ротоглотки. В последнее время актриса уже не могла есть самостоятельно и получала питание внутривенно. Кроме того, Светличная страдала деменцией.

Ранее внучка актрисы озвучила последнюю просьбу своей знаменитой бабушки. По словам Марии Ивашовой, Светличная хотела, чтобы ее похоронили, а не кремировали. Больше она ни о чем не просила.