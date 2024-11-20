«Подумать не могла, что буду хоронить сына»: мать Левкина рассказала о последнем диалоге с ним

Пожилая мама Владимира Левкина кричала «как сумасшедшая», узнав о смерти сына. Об этом сообщает The Voice.

19 ноября в Москве простились с Владимиром Левкиным. На похоронах мать артиста была в инвалидной коляске, которую везли мужчины. Как выяснилось, Раиса Ивановна узнала о смерти сына от дочки Ирины. Она пришла к пенсионерке с тортом, «чтобы ее утешать».

«Все ходила вокруг меня. Потом вдруг говорит: «Ты только не беспокойся, Вова умер». Я закричала как сумасшедшая», — рассказала Раиса Ивановна.

Оказавшись у могилы сына, пенсионерка со слезами на глазах бросила гвоздику.

«Я и подумать не могла, что буду хоронить сына», — высказалась она.

По ее словам, еще недавно Левкин был у нее, интересовался здоровьем и обещал, что «все будет в порядке».

Ранее 48-летний певец Денис Майданов рассказал, как Владимир Левкин ездил в зону СВО. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что участник группы «На-На» раскрыл подробности смерти Левкина.