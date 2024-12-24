Прохор Шаляпин раскрыл свой гонорар за новогодний корпоратив

Известный певец и шоумен Прохор Шаляпин раскрыл свой гонорар за выступление на новогоднем корпоративе. Его слова приводит aif.ru.

Как признался артист, стоимость шоу зависит от множества факторов, включая город проведения праздника, дату и организаторов.

«Что касается частных вечеринок, там все очень индивидуально по расценкам. Смотря для кого, где и когда именно. Но в целом я могу назвать свой гонорар за выступление. Около миллиона рублей новогодние корпораты у меня», - поделился музыкант.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, за сколько купил квартиру матери в Подмосковье.

Также Прохор Шаляпин раскрыл, как планирует отдохнуть в новогодние каникулы.