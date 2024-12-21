«Переберусь на острова»: Прохор Шаляпин рассказал, как планирует отдохнуть в новогодние каникулы
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Прохор Шаляпин рассказал, что боится сглазить свой отдых на новогодних каникулах. Об этом узнали «Страсти».
Близится Новый год, а значит звезды уже планируют, как будут отдыхать на праздничной неделе. Мы решили спросить у Прохора Шаляпина о том, как он планирует организовать свой отпуск на каникулах. Выяснилось, что артист пока не хочет загадывать из-за того, что боится срыва отдыха.
«У меня впереди достаточно сложные гастроли. И если отдых будет, то в январе. Пока не хочу ничего говорить, потому что я человек суеверный. Вот переберусь на острова и запишу вам видео!» — заявил Шаляпин.
Напомним, Прохор Шаляпин часто выступает с инициативами облегчить жизнь россиянам. Так, артист недавно заявлял о необходимости отменить предновогоднюю шестидневку для соотечественников.
Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин вмешался в конфликт Ивлеевой и Киркорова.