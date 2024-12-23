Прохор Шаляпин раскрыл, за сколько купил квартиру маме в Подмосковье

В последнее время Прохор Шаляпин редко гастролирует. Певец сосредоточился на ведении своего блога, который приносит ему хороший доход. На заработанные деньги исполнитель купил квартиру маме в подмосковных Мытищах.

41-летний артист не ожидал, что сможет за три месяца заработать такую сумму, которой хватит на покупку квартиры в Подмосковье.

«60 метров, сейчас делаю ремонт. Это Мытищи, самый центр города, уютная сталинская квартира», — признался он в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Шаляпин пояснил, что купил квартиру за 10 млн рублей, еще 2,5 млн рублей потребуются на ремонт.

Напомним, Прохор Шаляпин часто выступает с инициативами облегчить жизнь россиянам. Так, артист недавно заявлял о необходимости отменить предновогоднюю шестидневку для соотечественников.

Ранее артист порассуждал о будущих детях. Он не скрывает, что мечтает стать отцом, но жить в одной квартире с наследниками певец не хочет.