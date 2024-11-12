Прохор Шаляпин предложил отменить предновогоднюю шестидневку для россиян

Российский певец, финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин предложил отменить последнюю рабочую неделю перед Новым годом. Об этом сообщает Life.ru.

Музыкант считает, что россияне и так «очень много работают». Артист отметил, что в настоящий момент рабочие дни «слишком длинные» и их «слишком много».

«Поэтому я считаю, что надо бы поменьше работать людям, сократить рабочие часы до четырех в день, как в некоторых европейских странах. И начинать с десяти утра. Зачем человеку вставать в шесть утра, чтобы к восьми куда-то идти? С десяти утра рабочий день — до четырех, с двухчасовым перерывом. Рабочую неделю надо сократить до пятницы», — поделился Шаляпин.

Кроме того, певец предложил создать роботов, которые выполняли бы работу за людей.

Ранее Прохор Шаляпин высказался о скандале с Сергеем Лазаревым на шоу.

Также рохор Шаляпин объяснил, почему Виктор Дробыш постоянно поливает его грязью.