«Проявляет себя с очень порядочной стороны»: Прохор Шаляпин высказался о скандале с Сергеем Лазаревым на шоу

Певец Прохор Шаляпин высказался о недавнем скандале с Сергеем Лазаревым на шоу «Ну-ка, все вместе!». В беседе с aif.ru финалист «Фабрики звезд-6» вступился за коллегу и заявил, что певец «наделен чувством справедливости».

«Сережа Лазарев всегда был наделен чувством справедливости. Он такой добрый парень, который проявляет себя с очень порядочной стороны. Лазарев всегда за настоящий талант, за справедливость, это круто. Так что респект ему, и от меня в том числе. Хороший ты человек, Сережа», — заявил Прохор Шаляпин.

Артист отметил, что не считает произошедшее зазорным, даже если поведение Сергея Лазарева было пиар-ходом шоу, поскольку проект «несет с собой позитив и доброту».

«Даже если это и часть шоу, я не вижу в этом ничего такого. Это развлекательное телевидение, которое, во всяком случае, несет с собой позитив и доброту. Новые лица мы видим, даются шансы ребятам молодым из регионов. Это круто. Так что и создателям шоу я выражаю респект, и тем, кто там сидит в жюри, и за молодежь, как говорится, топит, как Сережа Лазарев. Так что, Сережа, мы тебя любим всей страной, ты молодец», — высказался певец.

Напомним, Сергей Лазарев угодил в скандал в эфире одного из выпусков шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1». Певец высоко оценил выступление одной из участниц — Арпи Абкарян. Однако из всех судей только двое — фониатр Лев Рудин и оперный певец Николай Ерохин — не поддержали девушку, не нажав на кнопки. Тогда артист начал прыжками спускаться по этажам «стены» на нижний ряд, вырываясь из рук тех, кто пытался его остановить, и, добравшись до кнопки Льва Рудина, проголосовал за него. В результате оскорбленный эксперт демонстративно покинул студию.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев впервые высказался о своем скандальном прыжке на шоу «Ну-ка, все вместе!».