«Не может простить»: Прохор Шаляпин объяснил, почему Виктор Дробыш постоянно поливает его грязью

Певец Прохор Шаляпин заявил, что продюсер Виктор Дробыш постоянно поливает его грязью, потому что не может простить прекращение общения в 2007 году. Подробностями он поделился на премьере сериала «Дайте шоу» в кинотеатре «Октябрь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Дробыш постоянно поливает меня грязью. Он никак не может простить, что в 2007 году мы прекратили с ним общение. Ему заплатили за меня, меня выкупили у Дробыша. Я никакого отношения к нему не имею. Я ничего не должен», - поделился музыкант.

Шаляпин заявил, что его удивляют «высокомерие и напыщенность» продюсера, который дает оценку не только ему, но и «некоторым коллегам, более успешным, более рейтинговым, чем он сам».

«Я хочу заметить, что Дробыш никогда не будет висеть в виде портрета в музыкальных вузах нашей страны, он никогда не будет классикой как Чайковский, Рахманинов и Глинка. Большой музыкой Дробыш не будет никогда. Он тоже является частью шоу-бизнеса.

Жаль, что он не понимает, что все песни, которые он написал, это однодневный продукт, который не несет никакой культурной ценности... Странно, когда написал и спел две песни, которые поют в караоке.

Мы все понимаем, что такое аранжировка, бэк-вокал, сведение. Убери эту аранжировку, уберите обработку голоса - от наших звезд останутся пух и перья, как сказал Соседов когда-то», - заключил певец.