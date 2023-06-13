Прохор Шаляпин отказался считать великой певицей Аллу Пугачеву из-за ее переезда в Израиль

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица переехала в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. После этого многие коллеги артистки выступили с критикой в ее адрес. Они не понимают, как исполнительница хита «Арлекино» смогла отказаться от народа, который в свое время возвеличил ее талант. В беседе с изданием kp.ru Прохор Шаляпин прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Мужчина не стал отрицать: Алла Борисовна, безусловно, — яркая личность в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на это, он отказался ее считать великой певицей. По мнению Прохора, через несколько лет творчество Пугачевой уже все забудут, поскольку на века останутся только классические композиции.

«Великие люди — те, кто на передовой защищает честь России. Великие люди — это наши полководцы, которые меняют ход истории», — пояснил Шаляпин.

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