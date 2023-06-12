Домработница Аллы Пугачевой обеспокоена судьбой ее детей из-за одиночества певицы

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица переехала в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Сама исполнительница хита «Арлекино» не дает интервью, зато знакомые артистки охотно комментируют ее судьбу. На этот раз домработница Пугачевой пообщалась с журналистами из mk.ru и поделилась новыми подробностями о жизни знаменитости.

В беседе с прессой Людмила Дороднова выразила беспокойство за судьбу наследников Аллы Борисовны. Лиза и Гарри сейчас находятся вместе с родителями в Израиле, однако, по словам домработницы, у Пугачевой возникли трудности в их воспитании.

Дело в том, что раньше была жива мама певицы, которая ей регулярно помогала в уходе за первой дочерью Кристиной Орбакайте. После смерти родительницы Пугачева осталась в одиночестве, вот почему сейчас ей «не на кого оставить детишек».

«Зинаида Архиповна была очень хорошая, а еще она — педагог. Она для нее была больше, чем мама», — высказалась женщина.

Ранее Садальский призвал прекратить разговоры о Пугачевой и назвал ее «пережеванным пирожком». Высказывание мужчины читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Испании и Португалии отменили концерты певицы Веры Брежневой.