Юлианна Караулова рассказала о кастинге на роль ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Долгое время Дмитрий Дибров считался бессменным ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?», однако в этом году все изменилось: его пост заняла певица Юлианна Караулова. После этого на девушку обрушился шквал критики: одни считают, что она не справляется с новой ролью, другие — обвиняют ее в предательстве Диброва. В эфире шоу «Дерзкая готовка» артистка прокомментировала ситуацию.

По словам Карауловой, она и сама была удивлена, что редакторы утвердили ее кандидатуру. Кроме того, певица призналась: она готовилась к критике в свой адрес, однако большинство телезрителей приняло ее с любовью.

«Передач поменялась. Понятно, что я веду ее по-другому. После съемочного пула у меня было ощущение, что я веду ее всю жизнь», — цитирует StarHit новое интервью знаменитости.

Также у Юлианны спросили, как именно проходил отбор на роль ведущей. К слову, артистка не стала раскрывать тайну. Она лишь уточнила, что проходила тест — генеральную репетицию программы с игроками, которая не попала в эфир.

Ранее Караулова отреагировала на сравнения с Дибровым после его ухода с ТВ. Подробности смотрите в этой статье.