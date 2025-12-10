Прохор Шаляпин обратился к высокопоставленным друзьям Ларисы Долиной: вот в чем причина

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал громкий скандал с участием Ларисы Долиной. Исполнитель призвал друзей знаменитости скинуться ей на новую квартиру.

Участник «Фабрики звезд» отметил, что у артистки есть высокопоставленные друзья.

«Хочу призвать всех друзей Ларисы Александровны — высокопоставленных, очень много у нее влиятельных наверху друзей. Я это знаю. Чтобы скинулись и помогли ей купить квартиру», — приводит его слова NEWS.ru.

Как пояснил Прохор, он никогда не любил Долину, но относился к ней с уважением из-за ее творческого пути. Певец призвал оставить в покое исполнительницу хита «Погода в доме» и «не доводить ее до ручки».

Ранее выяснилось, что Лариса Долина более 10 лет не платила налог на имущество за тайный дом в Подмосковье. Общая сумма, которую должна знаменитость, составила около 1 млн рублей.

Недавно Лариса Долина впервые вышла на сцену после массовой «отмены» в Сети.