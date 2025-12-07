Лариса Долина впервые вышла на сцену после массовой «отмены» в сети

Лариса Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью о квартире, но сбежала от прессы. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

На фестивале «Песня года» артистка впервые появилась на публике после громкого интервью и последовавшей за ним волны отмены в соцсетях.

Перед ее выходом часть зрителей предпочла покинуть зал. На сцене артистка исполнила композицию «Я буду любить тебя», однако сразу после номера отказалась отвечать на вопросы журналистов и стремительно покинула площадку.

Напомним, что летом 2024 года певица оказалась в центре большого скандала с продажей квартиры в элитном доме в Хамовниках. Долина стала жертвой мошенников и лишилась жилья площадью около 200 квадратных метров и более 100 миллионов рублей. Позже суд вернул недвижимость артистке, а четырём участникам коррупционной схемы назначили сроки до семи лет. В итоге покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Именно это решение спровоцировало резкое общественное недовольство: многих возмутило, что Лурье в итоге оказался двойной ущерб. В соцсетях начался бойкот концертов Долиной, некоторые компании отказывались от сотрудничества, а коллеги по сцене выражали неодобрение.

Недавно в эфире программы «Пусть говорят» Долина заявила, что готова вернуть Полине Лурье 112 миллионов рублей, хотя призналась, что таких денег у нее нет.

Ранее мы писали о том, что дочь Ларисы Долиной задолжала ФНС 47 тысяч рублей.