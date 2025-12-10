Новая схема: Долина 12 лет не платила налоги за тайный особняк в Подмосковье

Певица Лариса Долина более 10 лет не платила налог на имущество за тайный дом в Подмосковье. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в бюджет не поступило около 1 млн рублей налогов.

По данным издания, в 2003 году артистка приобрела участок в элитном посёлке Славино. Вначале на нём был построен трёхэтажный дом площадью 360 квадратных метров, который Долина не скрывала. Однако позже на соседнем участке началось строительство второго, ещё более крупного четырёхэтажного коттеджа площадью 660 квадратных метров. Именно этот объект, возведение которого завершилось около 2011 года, не был своевременно поставлен на кадастровый учёт, что позволило избегать уплаты налога на недвижимость.

На кадастровый учёт объект был поставлен только в августе 2024 года. По информации источников, оформить собственность певицу могло побудить недавнее мошенничество с её средствами — опасаясь потерять имущество, она решила его узаконить.

Напомним, что летом 2024 года певица оказалась в центре большого скандала с продажей квартиры в элитном доме в Хамовниках. Долина стала жертвой мошенников и лишилась жилья площадью около 200 квадратных метров и более 100 миллионов рублей. Позже суд вернул недвижимость артистке, а четырём участникам коррупционной схемы назначили сроки до семи лет. В итоге покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

