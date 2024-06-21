«Прохор хочет троих детей»: Волочкова призналась в любви Шаляпину

Балерина Анастасия Волочкова отдыхает с певцом Прохором Шаляпин и публикует совместные фото. В одной из публикаций звезда призналась, что ее спутник мечтает о детях и даже может «попробовать» задуманное.

48-летняя знаменитость отправилась на ретрит с артистом, которого ранее называла лишь другом. Но в последнее время звезд чаще стали видеть вместе, а на последних видео они часто запечатлены в обнимку и во время поцелуев. Более того балерина открыто признается Прохору в любви, а он отвечает ей взаимностью.

Во время одного из таких дней пара решила сходить в баню. Они снялись вместе и сделали признание.

«Мы с Прохором к священному сну почти готовы. Но ночь на печи обещает быть бессонной. Идем пока в баню русскую. Прохор хочет троих детей. Попробуй, но я не обещаю. Сегодняшний ретрит покажет», – поделилась Волочкова.

Поклонники оценили чувство юмора балерины и отметили, что артисты нашли друг друга. Многие считают, что Анастасия действительно могла бы быть счастливой рядом с Прохором.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова раскрыла напугавшее ее предсказание астролога. После этого она никогда не обращалась к подобным специалистам.

Также стало известно о том, что Прохор Шаляпин высказался о смерти жены. Мужчина заявил, что постарел и столкнулся с критикой, а также обвинениями, что это он виноват в смерти супруги.