«Жила в страхе»: Анастасия Волочкова раскрыла напугавшее ее предсказание астролога

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла предсказание астролога, из-за которого жила в страхе. После этого она никогда не обращалась к подобным специалистам.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

В 20 лет Волочкова с матерью пошла к астрологу в Санкт-Петербурге.

«В результате он предсказал мне ужаснейшую травму, которую я должна была получить в течение трех лет», - поделилась 48-летняя танцовщица.

Из-за предсказания балерина ежедневно ходила в балетный зал со страхом, однако слова астролога не сбылись.

«А я при этом жила в страхе», - вспоминает Волочкова.

По ее мнению, астрологи таким образом «калечат жизни людей». Сейчас Волочкова верит лишь в поступки окружающих и говорит, что «родилась под счастливой звездой».

Ранее балерина назвала «клушами» ведущую Леру Кудрявцеву и юриста Катю Гордон, которые обвиняли Волочкову в алкоголизме и предлагали помощь. Знаменитость в свою очередь признавалась, что ей неинтересно, как они живут.