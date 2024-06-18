«Писали, что я ее отравил»: Прохор Шаляпин высказался о смерти жены

Певец Прохор Шаляпин заявил, что постарел после смерти жены Татьяны Дэвис. Об этом стало известно в эфире шоу «Основано на реальных событиях».

В 2021 году Шаляпин сыграл свадьбу с Татьяной Дэвис. Через три дня после торжества Татьяна заболела ковидом и впала в кому. Врачи не сумели спасти ее жизнь. После смерти жены Прохор столкнулся с травлей. Публика была уверена, что он устраивает очередное шоу.

«Я в тот момент еще раз столкнулся с циничностью нашего жестокого мира. Сколько мне писали, что я ее отравил и прочие гадости. Писали, что вся наша свадьба — фейк, неправда, розыгрыш и так далее», — высказался Шаляпин.

По словам певца, он тяжело пережил смерть избранницы. Шаляпин долго не мог поверить в произошедшее и даже постарел от нервов.

«После всех этих стрессов у меня произошло какое-то осознание, взросление… Хотя я, пожалуй, не повзрослел, а постарел. Потому что это ужасно, когда человек уходит в самый счастливый момент своей жизни», — резюмировал артист.

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