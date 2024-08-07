«Произошло разрушение тканей»: экс-супруга Аршавина перенесла 9 операций по восстановлению носа

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина перенесла 9 операций по восстановлению носа. Об этом сообщил хирург Денис Агапов в Telegram-канале.

По словам врача, случай Алисы — самый сложный в его практике. Ему нужно было восполнить мягко-тканное покрытие, которое практически отсутствовало. Кроме того, у пациентки начался воспалительный процесс, из-за которого они «потеряли почти все». Алиса перенесла 9 пластических операций, и впереди ее ждут еще 3 этапа реконструкции.

«У Алисы на фоне аутоиммунного заболевания произошло разрушение тканей носа. Ко мне пациентка попала уже с отсутствием хрящевого отдела носа. Нос был представлен небольшим рубцовым отверстием в средней зоне лица. Пациентка изначально обратилась в другую клинику, где была проведена попытка коррекции мягко-тканного компонент, что произошло не совсем удачно», — заявил хирург.

По словам Дениса, пациентка довольна промежуточным результатом.

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