Показала округлившийся живот: возлюбленную Андрея Аршавина заподозрили в беременности
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43-летний футболист Андрей Аршавин вновь обрел счастье в личной жизни. Звезду «Зенита» заметили в Сочи с новой девушкой. На новых кадрах, появившихся в Сети, у избранницы спортсмена виден округлившийся живот.
Фотографии Аршавина с его возлюбленной появились в Telegram-канале «Мутко против». На них девушка в черном купальнике загорает рядом с футболистом на черноморском побережье. Судя по округлившемуся животу, она беременна, причем срок уже достаточно заметный.
Напомним, спортсмен отдыхает в люксовом отеле в Сочи с девушкой Анной. Она проживает в Санкт-Петербурге, как и Андрей. В ее блоге много фотографий с футболистом. На одной из последних публикаций она показала, как Аршавин плавает в бассейне Сочи. Источник обратил внимание, что Анна — единственная девушка, на которую подписан звезда «Зенита» в соцсети.
Недавно Анна подогрела слухи о беременности в социальных сетях. Она сфотографировала себя в зеркале. На снимке девушка держится за округлившийся живот.
«Мое особенное чемпионство», — написала избранница футболиста.
На протяжении девяти лет Аршавин жил с телеведущей Юлией Барановской. Они не были расписаны, несмотря на то что супруга подарила футболисту четверых детей. В 2013 году их пара распалась. В 2016 году спортсмен женился на журналистке Алисе Казьминой, с которой встречался несколько лет. В феврале 2017 года у них родилась дочь Есения, а уже в октябре 2017 года супруги развелись. Казьмина признавалась, что футболист ей постоянно изменял.