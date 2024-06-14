Показала округлившийся живот: возлюбленную Андрея Аршавина заподозрили в беременности

43-летний футболист Андрей Аршавин вновь обрел счастье в личной жизни. Звезду «Зенита» заметили в Сочи с новой девушкой. На новых кадрах, появившихся в Сети, у избранницы спортсмена виден округлившийся живот.

Фотографии Аршавина с его возлюбленной появились в Telegram-канале «Мутко против». На них девушка в черном купальнике загорает рядом с футболистом на черноморском побережье. Судя по округлившемуся животу, она беременна, причем срок уже достаточно заметный.

Напомним, спортсмен отдыхает в люксовом отеле в Сочи с девушкой Анной. Она проживает в Санкт-Петербурге, как и Андрей. В ее блоге много фотографий с футболистом. На одной из последних публикаций она показала, как Аршавин плавает в бассейне Сочи. Источник обратил внимание, что Анна — единственная девушка, на которую подписан звезда «Зенита» в соцсети.

Недавно Анна подогрела слухи о беременности в социальных сетях. Она сфотографировала себя в зеркале. На снимке девушка держится за округлившийся живот.