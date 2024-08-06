«Без фильтров огромные»: Ксения Собчак рассказала, почему редактирует фото

42-летняя журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на свою внешность под новой фотографией. Она опубликовала лицо крупным планом из кабины вертолета.

Журналистка призналась, что недовольна своим видом. Главный недостаток, по ее мнению, - поры. Из-за них Собчак вынуждена использовать фильтры.

«Обвиняют меня, нехорошие люди, за „бузовские фильтры-палочки“ в соцсетях. Ну без фильтров поры огромные!» – призналась Собчак. Ее слова приводит Леди Mail.ru.

Ранее журналистка опубликовала кадры после очередной фотосессии. Собчак была в парике с темным цветом волос, строгом юбочном костюме, с ошейником на шее и сапогах на платформе. В Сети стали сравнивать ее с учительницей, а обувь сочли похожей на обувь балерины Анастасии Волочковой. В комментариях писали, что Собчак выглядит как «училка из 80-х» и интересовались, «зачем себя так уродовать?»