НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 августа 2024, 22:59
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«Без фильтров огромные»: Ксения Собчак рассказала, почему редактирует фото

42-летняя Ксения Собчак пожаловалась на свою внешность под новой фотографией.
«Без фильтров огромные»: Ксения Собчак рассказала, почему редактирует фото

© Starface.ru

42-летняя журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на свою внешность под новой фотографией. Она опубликовала лицо крупным планом из кабины вертолета.

Журналистка призналась, что недовольна своим видом. Главный недостаток, по ее мнению, - поры. Из-за них Собчак вынуждена использовать фильтры.

«Обвиняют меня, нехорошие люди, за „бузовские фильтры-палочки“ в соцсетях. Ну без фильтров поры огромные!» – призналась Собчак. Ее слова приводит Леди Mail.ru.

Ранее журналистка опубликовала кадры после очередной фотосессии. Собчак была в парике с темным цветом волос, строгом юбочном костюме, с ошейником на шее и сапогах на платформе. В Сети стали сравнивать ее с учительницей, а обувь сочли похожей на обувь балерины Анастасии Волочковой. В комментариях писали, что Собчак выглядит как «училка из 80-х» и интересовались, «зачем себя так уродовать?»

Источник фото:Starface.ru
Источник:Леди Mail.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
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