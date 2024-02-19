Прогнозы неутешительные: что грозит Лере Кудрявцевой после перелома ноги

Светлана Мастеркова заявила, что сломавшая ногу Лера Кудрявцева может остаться инвалидом. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике поделилась мнением в эфире шоу «Звезды сошлись».

В феврале 2024 года стало известно о серьезной травме Леры. Телеведущая сломала ногу и получила разрыв связки. Теперь ей предстоит операция и долгая реабилитация. В эфире шоу Светлана, перенесшая две операции на ахилловом сухожилии, обратилась к Кудрявцевой.

По словам спортсменки, для Леры очень важно соблюдение постельного режима. Иначе она рискует остаться инвалидом.

«Главное, правильно себя вести после операции. Нельзя вставать на следующий день и делать какие-то движения, иначе ты можешь остаться инвалидом», — высказалась Светлана.

Мастеркова отметила, что у спортсменов уходит на восстановление после такой травмы 6 месяцев. «Если она через неделю начнет танцевать, она будет прихрамывать», — резюмировала Светлана.

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