«Обещаю вести себя хорошо»: Киркоров вернулся на экраны ТВ после бойкота

Филипп Киркоров запустил извинения на шоу «Маска» и провел анализ своего поведения. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на эфир передачи.

После скандала с «голой» вечеринкой Филипп возвращается на экраны ТВ. Певец вновь появился в шоу «Маска» и выступил в роли председателя жюри. В новом выпуске артист провел анализ своего поведения. Увидев Водяного, артист подумал, что под маской скрывается его отец Бедрос Киркоров. Вот почему он публично к нему обратился.

«Папа, что ты здесь опять делаешь? Что тебе дома не сидится почти в 92 года? Я веду себя по-разному в последнее время. Обещаю вести себя хорошо», — высказался Филипп.

Вспомнил Киркоров и о Сергее Соседове, который метил на его место в шоу. Певец язвительно высказался о программе «Акулы пера», в которой Соседов принимал участие.

Ранее сообщалось о том, что Филипп перекрасился в брюнета и избавился от перьев со стразами после бойкота. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Москве экстренно госпитализировали директора «Ленкома» Марка Варшавера.