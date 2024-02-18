«Травмы серьезные»: Лера Кудрявцева заявила, что планирует сделать операцию

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ поделилась, что планирует сделать операцию на колене на следующей неделе.

«Порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Травмы серьезные. Надеюсь, что на следующей неделе сделаем операцию, будет какой-то реабилитационный период. Чтобы восстановить ногу, нужно более полугода», — рассказала телеведущая.

Кроме того, Лера Кудрявцева отметила, что врачи порекомендовали ей начинать ходить самостоятельно практически сразу после операции.

На данный момент из-за травмы все проекты телеведущей приостановлены.

«Все проекты, все у меня стоит, у меня еще ребенок», — добавила знаменитость.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева получила серьезную травму - перелом ноги и разрыв связки. По признанию телеведущей, она сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу.

«Была репетиция нового проекта, который будет, кстати, на НТВ. Во время репетиции должна была выйти на сцену и совершить прыжок. Никаких трюков, просто нужно было прыгнуть. Вдруг услышала хруст в колене, с дикой болью просто упала», — поделилась телеведущая.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева показала себя в инвалидном кресле и раскрыла причину получения травмы.