Прогнозы неутешительные: беременная Мария Кожевникова раскрыла опасный диагноз

Беременная Мария Кожевникова сообщила, что три раза сбрасывала вес со 100 до 55 кг. Актриса поделилась откровением с изданием aif.ru.

Мария Кожевникова объявила о пополнении в семье в годовщину свадьбы. По словам знаменитости, предыдущие беременности у нее омрачены печальным опытом. Дело в том, что из-за сахарного диабета ее вес превышал отметку в 100 кг. Актриса переживает из-за того, что в каждую беременность она сильно поправляется. Вот почему сейчас знаменитость делает все необходимое для предотвращения подобной ситуации.

«Мне ставили сахарный диабет, результаты анализов показывали пограничную цифру. В четвертую беременность я исключила все, что связано с повышенным индексом инсулина», — высказалась Кожевникова.

По словам Марии, ради фигуры мечты ей приходилось трижды сбрасывать вес на 45 кг. Однако актриса это делала «без насилия над организмом» и с поддержкой специалистов.

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