Дочь Даны Борисовой сообщила, что телеведущая едва не погибла из-за зависимости. Полина Аксенова поделилась откровением в эфире шоу «Честное слово».

Долгое время знаменитость боролась с алкогольной и наркотической зависимостями. Этот период тяжело отразился на ее наследнице. По воспоминаниям Полины, она была обеспокоена состоянием матери: Борисова «страдала биполярным расстройством» и «глушила себя веществами». В какой-то момент девочке показалось, что она теряет родительницу.

«Мама была в сильном неадеквате. Еще бы год, и ее не стало», — цитирует The Voice высказывание подростка из нового интервью.

Несмотря на тяжелое состояние, Борисова не забывала про дочь и проявляла к ней заботу. По словам девочки, ее родительница даже в самую трудную минуту проверяла, как с ней «занимается репетитор».

Ранее дочь Даны Борисовой рассказала, что мать однажды напилась и выгнала ее на улицу. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что певица Диана Гурцкая довела россиян до слез своим видом после смерти мужа.