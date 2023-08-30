«Делюсь с вами заветным»: Мария Кожевникова рассказала о беременности
Актриса Мария Кожевникова ждет рождения четвертого ребенка.
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Актриса Мария Кожевникова ждет рождения четвертого ребенка, об этом она сообщила в своих соцсетях.
Звезда сериала «Универ» шокировала фанатов новой фотосессией, на которой отчетливо видно, что она в положении. На кадрах Кожевникова позирует в сером пиджаке-оверсайз.
«Делюсь с Вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают. Наша любовь множится», — подписала снимки знаменитость.
Напомним, Мария Кожевникова воспитывает троих детей — сыновей Ивана, Максима и Василия. Все они от бизнесмена Евгения Васильева. Уточним, что официально пара не регистрировала свой брак.
В комментариях пользователи начали поздравлять артистку с грядущим пополнением: «Идеальная женщина», «Будет девочка», «Дай бог, будет девочка!».
Мария Кожевникова запомнилась не только как актриса, но и как общественный деятель. Она была депутатом Государственной Думы с 2011 по 2016 год. В 2016 году Кожевникова вновь баллотировалась в Госдуму, однако избрана не была.
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