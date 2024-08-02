НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 августа 2024, 19:09
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«Профессия часто нас разлучает»: Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото с мужем

41-летняя певица Юлия Ковальчук поделилась редким фото с мужем у дома в Испании.
«Профессия часто нас разлучает»: Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото с мужем

© Starface.ru

Юлия Ковальчук показала редкое фото с мужем Алексеем Чумаковым.

Экс-солистка группы «Блестящие» находится сейчас на отдыхе в Испании вместе со своей семьей. К компании певицы присоединился и ее супруг Алексей.

Певица продолжает публиковать фотографии, сделанные заграницей, и старается держать в курсе всех событий, происходящих во время отдыха.

Ковальчук поделилась кадром, где она запечатлена в обнимку с Чумаковым. Звездная пара позирует возле своего дома, который расположен на берегу моря. Артисты выглядят довольно отдохнувшими. Они улыбаются, нежно обнимая друг друга.

Из-за плотных графиков Алексей и Юлия не так часто могут проводить время с семьей. По этой причине они дорожат каждой минутой, проведенной вместе.

«Наша профессия так часто нас разлучает, что совместное время просто бесценно», — подписала снимок певица.

Ранее мы писали о том, что участница «Последнего героя» раскрыла правду о новом возлюбленном Бородиной.

Также сообщалось, что Люся Чеботина перестала скрывать отношения с футболистом.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лизавета Земскова
Теги:
Юлия Ковальчук
Алексей Чумаков
любовь