«Профессия часто нас разлучает»: Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото с мужем

Юлия Ковальчук показала редкое фото с мужем Алексеем Чумаковым.

Экс-солистка группы «Блестящие» находится сейчас на отдыхе в Испании вместе со своей семьей. К компании певицы присоединился и ее супруг Алексей.

Певица продолжает публиковать фотографии, сделанные заграницей, и старается держать в курсе всех событий, происходящих во время отдыха.

Ковальчук поделилась кадром, где она запечатлена в обнимку с Чумаковым. Звездная пара позирует возле своего дома, который расположен на берегу моря. Артисты выглядят довольно отдохнувшими. Они улыбаются, нежно обнимая друг друга.

Из-за плотных графиков Алексей и Юлия не так часто могут проводить время с семьей. По этой причине они дорожат каждой минутой, проведенной вместе.

«Наша профессия так часто нас разлучает, что совместное время просто бесценно», — подписала снимок певица.

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