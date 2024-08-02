«Твоя»: Люся Чеботина перестала скрывать отношения с футболистом

Люся Чеботина рассекретила отношения, прокомментировав фотографию возлюбленного.

Исполнительница хита «Солнце Монако» долгое время отказывалась афишировать личную жизнь после расставания с артистом Юрием Киселевым.

Однако поклонники артистки стали подозревать ее в новых отношениях со спортсменом.

Певица начала публиковать фотографии в социальных сетях, где она стоит в обнимку с мужчиной. Но его было видно лишь со спины, так что раскрыть его личность было невозможно. Также она никогда не называла его имени.

На днях Люся рассекретила новый роман одним лишь комментарием в блоге. Она находится в отношениях с норвежцем Матиасом Норманном, играющим в футбол за клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Спортсмен под одной из фотографией артистки написал комментарий: «Моя девочка». На что Чеботина согласилась.

«Твоя», — сразу же ответила Люся новому парню.

Но публичного заявления об отношениях ни с одной из сторон не было. Кроме того, пара строит отношения на расстоянии. Они видятся и проводят время друг с другом в случае, если вместе прилетают в Дубай на отдых.

Ранее мы писали о том, что 41-летняя Ксения Бородина показала первый совместный снимок с любимым мужчиной.