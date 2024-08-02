«Сочувствую очень сильно»: участница «Последнего героя» раскрыла правду о новом возлюбленном Бородиной

Экс-участница «Последнего героя» прокомментировала новый роман Ксении Бородиной.

Телеведущая продолжает скрывать личность своего нового возлюбленного. Однако внимательные поклонники уже давно догадались, что им является участник русского сезона «Последнего героя» Николай Сердюков.

Разговоры об отношениях звезды продолжаются также в кругах публичных людей. Многие их знакомые начали давать негативные комментарии по поводу романа.

Одна из участниц экстремального реалити Александра Маслакова заявила у себя в блоге, что именно из-за любовной истории Бородиной ей пришлось покинуть шоу. Ксения должна была воспользоваться правом телеведущей оставить любого участника в проекте. Выбор пал на Сердюкова.

Также Маслакова поделилась, что не поддерживает данные отношения. По ее словам, Николай не так прост, каким кажется на первый взгляд.

«Думаю прикольно, интересно… Найти себе мужика ценой участия другого игрока. Очень честная игра, очень честный ведущий. А вообще я жила с ее парнем 12 дней. Сочувствую Бородиной очень сильно», — написала в блоге Александра.

Кроме того, после ухода Маслаковой из шоу, парень Бородиной высказался о ней неблагоприятным образом. Он подчеркнул, что Александра сама виновата в своем уходе.

Ранее мы писали о том, что поклонники переживают за новый стремительный роман Ксении Бородиной.